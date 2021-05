Sei in cerca di un computer portatile? Microsoft Surface Laptop 3 è in offerta su Amazon a soli 999,00€. Il ribasso del 33% produce uno sconto effettivo di 500,00€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Microsoft Surface Laptop 3: uno spettacolo di dispositivo

Il design elegante e lineare sono dei tratti distintivi di Surface Laptop 3. In questa sua colorazione black regala una gioia alla vista e non passa inosservato. Dotato di caratteristiche interessanti, l’offerta di oggi si configura come un affare.

Il display montato ha un’ampiezza di 13.5 pollici è un PixelSense con una risoluzione da 2256×1504 pixel. Supporta inoltre l’input multitocco a 10 punti ed è compatibile con la Surface Pen.

Per quanto riguarda il processore, questo è un Intel Core i5-1035G7 Quad Core che viene abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione su SSD. In questo modo le prestazioni sono scattanti e dinamiche.

La scheda grafica, invece, è una Intel Iris Plus.

Degna di nota è la batteria che assicura un’autonomia di circa 11,5 ore di utilizzo del dispositivo.

Trattandosi di un laptop di alta qualità, il comparto multimedia non è trascurato. Sono presenti una fotocamera per l’autenticazione facciale, una webcam integrata HD da 720 pixel, due microfoni da studio far field e gli altoparlanti firmati Dolby Audio Premium.

Rispetto ai modelli delle precedenti versioni, in questa colorazione Black la tastiera non è rivestita in tessuto Alcantara, ma bensì è in metallo. Se si è in cerca di quello stile inconfondibile bisogna optare per le colorazioni Blu o Platino.

Al momento della ricezione, il dispositivo monta la versione Windows 10 Home.

Microsoft Surface Laptop 3 è acquistabile su Amazon a soli 999,00€. Acquistalo oggi e ricevilo a casa in 48 ore se sei abbonato Prime. Le spedizioni sono alternativamente gratuite per chi è idoneo o con mezzo di consegna presso punto di ritiro. Il laptop, infine, può essere acquistato anche a rate grazie a CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica