Stai cercando un tablet da utilizzare per lo studio? Surface Go 2 è in offerta su Amazon a soli 591,78€. Il piccolo ribasso del 7% corrisponde a uno sconto effettivo di 47,22€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Surface 2 Go: perché scegliere questo dispositivo

Il design elegante che connota la linea di prodotti Microsoft si fa vedere anche in Surface Go 2. Letteralmente una versione più piccola dei dispositivi PRO, questo tablet contiene al suo interno delle caratteristiche notevoli.

Dotato di un display touch Pixel Sense da 10.5 pollici, lo stesso vanta una risoluzione di 1920×1080 che rende la visualizzazione dei contenuti di ottima qualità. Rispetto alla concorrenza è dotato anche di sistema multitocco a 10 punti che li dà una marcia in più.

Il processore montato è un Intel Pentium che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni fulminee e dinamiche. La scheda grafica, invece, è sempre Intel ma HD 615.

Il dispositivo si distingue perché può essere utilizzato in tre modi differenti:

se abbinato alla Cover specifica diventa un laptop;

se utilizzato così com’è è un fantastico tablet;

se abbinato alla Surface Pen può essere utilizzato in modalità studio.

Il sistema operativo è un Windows 10 Home Edition in modalità S. Consente di scaricare un sacco di App dallo store apposito e godere di tutti i comfort necessari.

Merita una citazione anche la batteria che assicura fino a 10 ore di autonomia giornaliera.

Trattandosi di un tablet completo, inoltre, è corredato di fotocamera frontale e posteriore. La webcam ha una risoluzione 5 megapixel mentre la lente posteriore vanta una risoluzione di 8 megapixel.

Microsoft Surface Go 2 è acquistabile su Amazon a soli 591,78€ nella colorazione Platino. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei membro Prime. L’acquisto, inoltre, è effettuabile anche a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

