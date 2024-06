Supradyn Magnesio e Potassio: COMBATTI IL CALDO con il formato convenienza in sconto (-30%)

Il gran caldo in arrivo in settimana richiede l’uso delle migliori precauzioni per cercare di resistere specie se passi molte ore fuori casa. Supradyn Magnesio e Potassio è la risposta perfetta, specie se adesso puoi acquistare il formato convenienza da 60 bustine su Amazon a soli 19,99 euro invece di 28,75. Grazie alla spedizione Prime arriverà subito a casa.

Supradyn Magnesio e Potassio: combatti caldo e stanchezza

Con Supradyn Magnesio e Potassio ti porti a casa un integratore multivitaminico appositamente formulato per affrontare la stanchezza e il caldo, specie se pratichi attività sportiva o passi molte ore all’aperto. Avrai un supporto completo grazie alla combinazione di magnesio, potassio e vitamine del gruppo B e vitamina C. E con l’acido folico avrai un elemento essenziale per il tuo benessere generale.

Come funziona? L’integratore reintegra i sali minerali persi a causa di caldo e sudorazione, supporta la funzione muscolare durante l’attività sportiva e aiuta a recuperare energia in caso di stanchezza tipica dei periodi caldi. Il magnesio e le vitamine B, insieme alla vitamina C, contribuiscono a ridurre la sensazione di affaticamento, mentre il potassio è fondamentale per il corretto funzionamento muscolare.

La sua formula senza zucchero, senza glutine e senza lattosio lo rende un prodotto di alta qualità accessibile a chiunque: il formato convenienza contiene 60 bustine effervescenti, ciascuna delle quali andrà sciolta in un bicchiere d’acqua, preferibilmente al mattino.

Un integratore versatile e di alta qualità che ti supporteranno per affrontare il gran caldo imminente: acquista la confezione scorta a 19,99 euro invece di 28,75.