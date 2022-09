Supporto per smartphone: gadget GENIALE per la tua auto e non solo

Genialata pazzesca questo supporto per smartphone che oggi è in offerta su Amazon. Con una minima spesa ti puoi accaparrare un oggetto davvero utile, che potrai usare sia in auto che in casa. Metti subito nel tuo carrello questo supporto per smartphone a soli 16,14 euro, applicando il coupon del 5%.

Puoi tenerlo in auto, attaccato sotto lo specchietto retrovisore, oppure sul retro, posizionandolo sul poggiatesta. Se poi sei a casa, lo puoi agganciare sul tavolo, sulla mensola, sulla sedia. Insomma, si adatta senza difficoltà, per essere agganciato in qualsiasi posto tu voglia.

Gadget sicuramente da avere, per ogni situazione.

Supporto per smartphone multifunzione: piccola spesa e grande resa

Grazie al bloccaggio automatico della morsa, non sarà necessario fare chissà quante regolazioni, basterà agganciare il supporto, et voilà, i due bracci della staffa si chiuderanno automaticamente, garantendo un’ottima stabilità. Allo stesso tempo, i cuscinetti antiscivolo, impediranno alla superficie a cui sono attaccati di graffiarsi.

Anche inserire lo smartphone è molto semplice. Una volta posizionato nell’apposito alloggiamento i due cuscinetti laterali si stringeranno al tuo dispositivo tenendolo saldamente ancorato. La larghezza del supporto va dai 4 cm fino ai 9 cm, e questo permette di inserire praticamente quasi tutti i modelli di cellulare.

Inoltre puoi ruotare facilmente questo supporto per smartphone a 360 gradi. Questo di permetterà di posizionarlo nella giusta direzione, anche mentre guidi, senza dover staccare le mani dal volante.

Acquista subito questo gadget fantastico e approfitta dell'offerta di Amazon.

