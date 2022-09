Supporto magnetico per auto con ricarica wireless, PAZZESCO

Bellissima idea quella di avere un supporto per auto dove puoi tenere il tuo smartphone, per vedere il navigatore, o rispondere alle chiamate, e nello stesso tempo ricarica. Niente cavi in giro per la macchina. Approfitta dell’offerta di Amazon e metti nel tuo carrello il supporto magnetico Belkin a soli 32,99 euro.

Semplicissimo da montare, basta inserirlo nelle bocchette dell’aria, ed è pronto per fare il suo lavoro. Carica veloce qualsiasi dispositivo con tecnologia Qi, anche il nuovissimo IPhone 14. Possibilità di ruotare il tuo smartphone per averlo in verticale o in orizzontale, a seconda di come sei più comodo.

Non farti scappare quest’offerta di Amazon, acquista subito il supporto magnetico per auto Belkin a soli 32,99, invece che 39,99 euro. Se lo acquisti subito lo ricevi domani senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

Supporto magnetico per auto Belkin: innovazione e praticità

Guida in tutta sicurezza, senza togliere le mani dal volante, mentre guardi il navigatore sul tuo smartphone, che è saldamente ancorato al supporto magnetico Belkin. Rispondi alle chiamate con un tocco e attiva il viva voce, senza dover tenere lo smartphone in mano, rischiando così una multa.

E se il tuo dispositivo sta per scaricarsi, non c’è bisogno di collegare chissà quali cavi. Appoggiandolo semplicemente sul supporto magnetico, comincerà a caricarsi. Nel frattempo potrai continuare a usare il tuo smartphone e ruotarlo in qualsiasi direzione.

Non temere nemmeno che il tuo cellulare si stacchi dal supporto. Infatti il magnete è molto potente, anche se prendi buche o se percorri strade dissestate, rimarrà perfettamente attaccato.

Davvero un gadget geniale, che risolve diversi problemi per gli automobilisti, soprattutto per chi fa tanta strada al volante. Non farti sfuggire quest’offerta e metti subito nel carrello il supporto per auto Belkin a soli 32,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.