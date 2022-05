Superga fa degli smartwatch PAZZESCHI e costano pochissimo (89€)

Gli smartwatch di Superga sono belli, colorati, con ampio display OLED e un sacco di funzionalità. Ho scoperto che sono disponibili anche in vendita su eBay e – con mio grande stupore – è possibile portarli a casa a un prezzo piccolissimo. Si parte da 89€ appena per il modello in silicone blu con striscia rossa, ma ce ne sono di diversi colori. L’unico problema è che la quantità, per ogni versione, è super limitata. Le spedizioni sono sempre assolutamente gratis e veloci.

Superga: smartwatch in gran sconto su eBay

Il classico wearable che diventa il perfetto assistente digitale da polso. Notifiche, avvisi, promemoria, ma non solo. Oltre a essere il perfetto alleato per l’attività fisica (grazie alle sue feature da activity tracker), è anche dotato di un sacco di funzioni per la salute: battito cardiaco, pressione sanguigna, ossigenazione del sangue e anche temperatura.

Tutte le informazioni che ti servono racchiuse in un schermo da 1,6″ di tipo OLED, che ti garantisce perfetta visibilità in ogni condizione di luce ambientale. Assolutamente compatibile con sistema operativo Android e iOS, lo smartwatch di Superga è l’ideale anche da regalare per una Cresima o una Prima Comunione. Figurone assicurato spendendo pochissimo. Ecco le colorazioni disponibili (cinturino sempre in silicone):

Per finire, per i più esigenti c’è anche l’edizione con cinturino in acciaio: lo prendi a 109€ con spedizioni assolutamente gratis e veloci.

Visto che meraviglia gli smartwatch di Superga? Belli e accessibili. Li trovi tutti su eBay, ma devi essere velocissimo però. Purtroppo, ci sono pochissimi pezzi per ogni colore: scegli la tua combinazione preferita e – se ancora disponile – completa rapidamente l’ordine. Con le spedizioni gratis, l’affare è servito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.