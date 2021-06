Questa è proprio una di quelle occasioni che prendi al volo, senza pensarci troppo: un ottimo mouse wireless di Philips in sconto del 75% circa. Invece di 20€ lo paghi appena 5,99€ con spedizioni assolutamente gratis: sono le offertacce che Gshopper propone ai suoi utenti.

Mouse wireless Philips: lo sconto è assurdo

Un design iconico, ma anche assolutamente ergonomico: super comodo da impugnare, è anche facilissimo da trasportare perché occupa pochissimo spazio. Perfetto per lavorare, ma anche per il tempo libero: questo gioiellino non manca di avere una rotellina, perfetta per scorrere le pagine Web e i documenti.

Funziona, naturalmente, totalmente senza fili. In confezione ti arriva una comodissima chiavetta, che attacchi al computer e sei pronto a usare il nuovo mouse, al quale preventivamente avrai inserito una batteria AA (le classiche “stilo”).

Come anticipato, la cosa bella è che adesso risparmi circa il 75% e da Gshopper lo compri a 5,99€ appena con le spedizioni totalmente gratis. Come fare? Semplicissimo:

collegati all'inserziona presente sul portale;

scegli il colore che preferisci fra bianco e nero;

metti il prodotto nel carrello;

prima di pagare, inserisci il codice sconto A0FB54EC3C

A0FB54EC3C completa l'ordine effettuando il pagamento al prezzo finale di 5,99€.

Un'occasione d'oro, per avere un mouse senza fili – originale Philips – a un prezzo ridicolo. Ti è piaciuta questa chicca? Sai che le migliori puoi trovarle in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net?

