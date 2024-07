SUPER SCONTO di 130€ su Amazon per il MITICO Google Pixel Tablet

Oggi ho deciso di segnalarti un tablet Android di ottima qualità a un prezzo decisamente vantaggioso grazie agli sconti del Prime Day 2024. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il bellissimo Google Pixel Tablet a soli 369 euro, invece che 499 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto pazzesco del 26% e ti permette di risparmiare la bellezza di 130 euro sul totale. Essendo un’offerta solo per i clienti Prime, se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui e potrai anche avvalerti di 30 giorni di prova gratuita durante la quale puoi disdire l’iscrizione quando vuoi.

Google Pixel Tablet a prezzo sconvolgente

Il bellissimo Google Pixel Tablet ha un display da circa 11 pollici LCD con rivestimento antimacchia e pesa solo 493 grammi. Gode di una batteria bella grande che garantisce fino a 12 ore di video in streaming e si ricarica rapidamente.

Monta il potente processore Tensor G2 di Google e il coprocessore di sicurezza Titan M2 che garantiscono prestazioni elevate. Possiede, in questa versione, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. E gode di una fotocamera anteriore e posteriore da 8 MP.

Siamo di fronte a un’offerta più unica che rara e infatti scadrà a momenti. Per cui prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Google Pixel Tablet a soli 369 euro, invece che 499 euro. Ricordati che questa offerta è un’esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui. Lo riceverai a casa tua domani senza ulteriori costi.