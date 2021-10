Super OFFERTA sulle Galaxy Buds Live: praticamente al 50%

Se sei alla ricerca di un paio di wearable fermati un secondo e osserva l'occasione della tua vita. Su Amazon sono in promozione le Samsung Galaxy Buds Live a soli 93,12€, praticamente a metà prezzo. Il ribasso del 51% è da prendere seriamente al volo dato che neanche durante il Black Friday 2021 potresti trovarlo. Che fai, non ne approfitti?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia sia se sei abbonato Prime che cliente standard.

Samsung Galaxy Buds Live: cosa devi sapere sulle true wireless

Definibili come alcune delle migliori sul mercato, le Samsung Galaxy Buds Live sono delle wearable eccezionali che ti fanno ascoltare i tuoi contenuti multimediali come se fossi in presenza del tuo artista preferito. Sono esagerata? Ovviamente no e a supportare ciò che ti dico ci sono più di tredicimila recensioni positive.

Disponibili sia in colorazione Mystic Black che Mystic White, questi auricolari si adattano così bene al tuo orecchio da sembrare come creati su misura. Infatti con le punte in silicone si fissano all'interno del padiglione auricolare consentendoti non solo di praticare sport ma di utilizzarle senza mai provare fastidio.

Oltre a degli altoparlanti di prima qualità, non manca un apposito chip dedicato alla cancellazione attiva del rumore così non solo ascolti la musica nella sua purezza più elevata ma sfrutti questa caratteristica a tuo vantaggio per effettuare telefonate fantasmagoriche.

Non mancano neanche i controlli touch e la ricarica wireless.

Acquista subito le tue Samsung Galaxy Buds Live su Amazon a soli 93,12€. Le ordini e le ricevi a casa nel giro di qualche giorno senza alcun costo extra. Non perdere questa occasione unica nel suo genere.