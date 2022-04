Super offerta ho Mobile: scegli subito di risparmiare

ho Mobile, l'operatore mobile virtuale di Vodafone, ha reso disponibili due offerte davvero incredibili. L'occasione, come si suol dire, fa l'uomo ladro e in questo caso il risparmio è solo da rubare! Infatti, potrai avere tantissimi Giga per navigare in internet ogni mese a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Si tratta di due ricchi bundle che l'operatore MVNO permette di attivare online garantendo un ricco contenuto e uno sconto davvero interessante con attivazione e SIM gratis. Un'opportunità davvero incredibile per cambiare operatore e scegliere tutta la qualità di Vodafone.

Passa ad ho Mobile proprio in questo momento, scegliendo una delle due offerte proposte dall'operatore. Puoi attivarle subito online scegliendo quella che fa più al caso tuo. Si tratta di una promozione in portabilità per tutti i clienti che arrivano da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Lycamobile, Optima, Rabona Mobile, Tiscali, Spusu Italia e molti altri.

ho Mobile 50 Giga a un prezzo ultra vantaggioso

Se decidi di passare a questo operatore puoi attivare ho Mobile 50 Giga, l'offerta che ti regala tantissimi vantaggi a soli 5,99 euro al mese. Questa promozione, tra le altre cose, garantisce sempre zero costi extra su tutte le offerte. Ecco il ricco bundle che al mese include:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete nazionale;

verso tutti i numeri di rete nazionale; 50 Giga di traffico dati sotto copertura 4G con velocità fino a 30 Mbps;

di traffico dati sotto copertura 4G con velocità fino a 30 Mbps; navigazione in Hot Spot , per usare il tuo smartphone come modem WiFi;

, per usare il tuo smartphone come modem WiFi; SMS ho. chiamato;

avviso di chiamata;

trasferimento di chiamata.

Attivazione e SIM sono completamente gratuite. Sarà necessario solamente ricaricare la SIM di 6 euro che corrispondono alla prima ricarica, poi il costo del rinnovo sarà di 5,99 euro al mese, come da piano tariffario.

120 Giga: offerta spettacolare

Se 50 Giga di traffico dati non ti bastano, allora puoi attivare ho Mobile 120 Giga, l'offerta che ti permette di navigare senza pensieri perché include tanto traffico dati ogni mese. Questo ricco bundle, a soli 7,99 euro al mese, include:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete nazionale;

verso tutti i numeri di rete nazionale; 120 Giga di traffico dati sotto copertura 4G con velocità fino a 30 Mbps;

navigazione in Hot Spot , per usare il tuo smartphone come modem WiFi;

, per usare il tuo smartphone come modem WiFi; SMS ho. chiamato;

avviso di chiamata;

trasferimento di chiamata.

Attivazione e SIM sono completamente gratuite. Sarà necessario solamente ricaricare la SIM di 8 euro che corrispondono alla prima ricarica, poi il costo del rinnovo sarà di 7,99 euro al mese, come da piano tariffario.