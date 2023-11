Super Mario Wonder: il gioco più MERAVIGLIOSO che ci sia, compralo adesso

Dopo una prima presentazione avvenuta diversi mesi fa, finalmente Super Mario Wonder è arrivato sul mercato internazionale. Il Day One è stato il 19 ottobre e sin dal suo esordio ha ottenuto il plauso della critica oltre che recensioni entusiaste da ogni singolo player. Ovviamente la stampa ha detto la sua e ha riportato che questo capitolo è uno dei migliori – se non il migliore – dell’intera saga videoludica del baffuto idraulico mascotte della grande N. Probabilmente è secondo solo al capolavoro di tutti i tempi, Super Mario Odyssey, ma qui parliamo di un videogame a scorrimento laterale, erede dei primi titoli della serie.

Oggi lo potrete comprare su Amazon, in copia fisica, al prezzo consigliato di 59,90,€; noi vi invitiamo a non lasciarvelo sfuggire perché questo rappresenta uno dei prodotti più innovativi di sempre all’interno di Nintendo Switch. Come suggerisce anche il nome, Super Mario Wonder è… meraviglioso. In tutti i sensi.

Super Mario Wonder: i dettagli fanno la differenza

Il gioco inizia in maniera abbastanza canonica con Mario e i suoi amici che devono partire per una nuova avventura, da vivere a scorrimento laterale, come al solito. Le sorprese e le meraviglie sono dietro ogni angolo, veramente. La cosa bella è che non dovrete salvare la principessa Peach, anzi. Lei sarà un personaggio giocabile insieme a Daisy. Qui dovrete salvare il regno dei fiori (sì, non ci troviamo più nel regno dei funghi) visto che Bowser è impazzito (come sempre) e si è fuso con il castello acquisendo nuovi poteri e malvagie abilità.

La particolarità di questo capitolo risiede nei “fiori meraviglia” che sono presenti in ogni livello: raccogliendoli vivrete un’esperienza completamente folle, preparatevi. I livelli inizieranno a muoversi, i tubi si animeranno, il terreno si inclinerà e le piante Piranha inizieranno a cantare… e lo dobbiamo ammettere: non sono nemmeno stonate. Dovrete cavalcare i biceratopi, lanciarvi nel vuoto e passeggiare nello spazio infinito. Addirittura, state attenti: potreste perfino trasformarvi voi in qualcosa di completamente nuovo.

Insomma, Super Mario Wonder unisce i classici elementi dei platform a scorrimento laterale in 2D ma aggiunge dei dettagli visivi e sonori che vi faranno amare ogni singolo livello. Siete pronti al divertimento? Lo trovate disponibile su Amazon al prezzo consigliato di soli 59,90€, spese di spedizione incluse.

