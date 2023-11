Super Mario RPG è subito in OFFERTA BLACK FRIDAY (-17%)

Uno dei giochi più attesi dell’anno per Nintendo Switch è stato inserito tra le offerte Black Friday di Amazon. Stiamo parlando del remake di Super Mario RPG che puoi fare tuo all’incredibile prezzo di 49,90 euro invece di 59,99: una strepitosa occasione che arriva a pochissimi giorni dal D1.

Super Mario RPG subito in sconto Amazon

Super Mario RPG si presenta con una grafica completamente rinnovata, catapultandoti in un universo tridimensionale che trasforma l’iconico mondo di Mario in uno spettacolo visivo unico. Oltre alla grafica di gioco, anche i filmati sono stati aggiornati e rimodernati, regalandoti un’esperienza visiva senza precedenti.

Il gioco ti invita a unirti a un eclettico gruppo di eroi, ognuno con le proprie abilità uniche, per salvare la Via Stellare dall’insidiosa Banda di Fabbro Magno. Affronta mostri, inizia combattimenti a turni e mostra la tua abilità premendo il pulsante al momento giusto per infliggere danni extra o respingere gli attacchi nemici.

L’avventura si arricchisce con una sorprendente alleanza tra i personaggi iconici di Mario, come Bowser e Peach, e due nuovi alleati: Mallow e Geno. Insieme, formerete un team straordinario pronto a affrontare sfide epiche e a sconfiggere i nemici che minacciano la Via Stellare.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di aggiungere Super Mario RPG alla tua collezione di giochi a un prezzo eccezionale. Approfitta dell’offerta Black Friday su Amazon e ottieni il tuo Super Mario RPG a soli 49,90 euro. Un’avventura straordinaria ti attende.

