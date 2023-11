Super Mario Party: divertimento senza freni, oggi a poco più di 55€

Oggi ti parliamo di un videogioco perfetto per le serate in famiglia, da fare con amici, colleghi e non solo; ci riferiamo all’ottimo Super Mario Party, un capolavoro imprescindibile per il Nintendo Switch. Pensa che è anche in sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 55,38€. Non puoi proprio lasciartelo sfuggire.

Super Mario Party: ecco perché devi averlo

Super Mario Party è la più recente aggiunta alla popolare serie di giochi da tavolo “Mario Party”, nota per il suo gameplay frenetico e le sfide competitive. All’interno di questo capitolo troveremo una serie di personaggi ben noti facenti parte del mondo dell’idraulico baffuto più famoso al mondo: da Mario e Luigi a Peach e Bowser. C’è anche il multiplayer locale fino a quattro utenti, il che significa che puoi sfidare i tuoi amici e la tua famiglia in emozionanti competizioni.

Ci sono tantissime modalità di gioco coinvolgenti, ciascuna con le proprie regole e obiettivi. Quella principale è la modalità Party, in cui le persone si sfidano in una serie di mini games e gareggiano per raccogliere stelle. Le partite da tavolo sono imprevedibili, con eventi casuali che possono cambiare il corso del match in un istante.

Qui i controller Joy-Con di Nintendo Switch sono essenziali nell’esperienza di gioco. Ogni mini gioco sfrutta le capacità di movimento e il feedback tattile dei joystick; addirittura, alcuni capitolo della saga richiedono un’azione da parte tua. Pensiamo a quando dovrai scuotere questi accessori o quando dovrai inclinare la console stessa. Insomma, Super Mario Party è uno di quei giochi che puoi giocare una e un’altra volta senza stancarti mai. Ogni partita è diversa e piena di sorprese; non pensarci troppo e compralo adesso a soli 55,38€. A questo prezzo potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro, corri a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.