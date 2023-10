Super Mario Odyssey: l'intramontabile avventura, TUA a meno di 49€

Conoscete tutti Super Mario, vero? Questo è un nome che risuona nella mente di giocatori di tutte le età. Sin dalla sua prima apparizione nei giochi nel 1985, il famoso idraulico baffuto ha incantato il mondo con le sue avventure sorprendenti. Tra i titoli più iconici di questa serie c’è sicuramente “Super Mario Odyssey“, un gioco che ha catturato l’immaginazione di milioni di giocatori in tutto il mondo sin dalla sua uscita: ora, su Amazon, è possibile acquistarlo a soli 48,90€.

Super Mario Odyssey: il capolavoro della grande N

“Super Mario Odyssey” è stato lanciato nel 2017 ed è diventato rapidamente uno dei titoli più amati della serie. Il gioco segue le avventure di Mario mentre cerca di salvare la principessa Peach dalle grinfie del perfido Bowser. Ciò che rende questo capitolo davvero speciale è il suo cappello magico, noto come Cappy. Mario può lanciarlo infatti, per possedere una vasta gamma di oggetti e nemici, aprendo nuove opportunità e risolvendo enigmi in modi unici. Il videogame presenta anche una serie di mondi aperti e splendidi da esplorare, ciascuno con il suo stile unico e una varietà di sfide. Ci si potrà immergere in ambientazioni che spaziano da città metropolitane a deserti infuocati e regni sottomarini incantati. “Super Mario Odyssey” è disponibile a un prezzo estremamente conveniente su Amazon, a soli 48,90€. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo dell’articolo così non dovrete spendere un singolo euro per riceverlo a casa vostra (anche in tempi celeri) e in più ci sono due anni di garanzia.

Il videogame ha ricevuto elogi universali dalla critica per la sua innovazione, la sua grafica mozzafiato e la sua capacità di catturare l’essenza della serie Mario in un’esperienza di gioco moderna. È una perla che non dovrebbe mancare nella collezione di qualsiasi appassionato del mondo videoludico. A soli 48,90€ è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.