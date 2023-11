Super Mario Odyssey: il MUST HAVE per Nintendo Switch a poco più di 60€

Finalmente, dopo un piccolo periodo di latitanza, Super Mario Odyssey è tornato disponibile su Amazon: il celebre capitolo della safa della grande N è infatti acquistabile al prezzo speciale di soli 61,82€, spese di spedizione incluse. Questo è un capolavoro su tutti i fronti, uscito oramai diversi anni fa ma è ancora un prodotto di punta perfetto per chi vuole un’avventura 3D con un gameplay divertentissimo. Questo titolo per Nintendo Switch è stato un trionfo per il celebre idraulico baffuto e ha portato i giocatori in un’avventura straordinaria in giro per il mondo. Scopriamolo insieme.

Super Mario Odyssey su Amazon: best buy assoluto

Super Mario Odyssey è un gioco che ha portato Mario a viaggiare in tutto il mondo – in tutti i sensi! La trama ruota attorno al tentativo di Mario di salvare la Principessa Peach dalle grinfie di Bowser. Ma questa volta, Bowser ha un nuovo obiettivo: ha rapito Peach per sposarla e conquistare il mondo! Bhè, sì, insolito.

Per riuscire in questa impresa, il nostro protagonista dovrà esplorare un mondo aperto straordinariamente vasto e variegato. Dai deserti caldi e assolati alle città metropolitane, passando per giungle tropicali e paesaggi ghiacciati, ogni livello sarà sempre ricco di dettagli e segreti da scoprire.

Il gameplay distintivo di Super Mario Odyssey è legato al suo fedele compagno, un cappello magico di nome Cappy. Di fatto, Mario potrà lanciarlo per attaccare nemici, raccogliere oggetti e, soprattutto, catturare creature e oggetti nel mondo. Non di meno, grazie ad esso, il vostro avatar sarà anche in grado di assumere il controllo di quasi qualsiasi cosa, dai Goomba ai taxi, ai dinosauri!

Oltre alla storia principale, vi è una serie di mini giochi e sfide creative che aggiungono ulteriore completezza all’esperienza di gioco. Il titolo ha poi una grafica di alta qualità che cattura l’attenzione di ogni utenti; tutto è curato nei minimi dettagli con colori vibranti e scintillanti che sapranno emozionare sin dal primo livello. Non perdete tempo e fatelo vostro a soli 61,82€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

