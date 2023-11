Super Mario Odyssey: il capolavoro per Nintendo Switch, costa meno di 47€

Oggi vogliamo parlarvi di un videogame veramente speciale: Super Mario Odyssey è arrivato sul mercato insieme alla Nintendo Switch nel lontano 2017 e da allora ha conquistato il pubblico che lo ha ritenuto un “best buy” e un capolavoro sopra ogni altro prodotto. In questi anni ha venduto migliaia di copie e si è posizionato come un “best seller” da avere nella propria collezione. Grazie agli sconti folli di Amazon si potrà portare a casa ad un prezzo sensazionale. Costa solo 46,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024, si può ricevere a casa propria (o al proprio domicilio) entro 24 o 48 ore. Volendo, potrete anche scegliere la consegna presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Super Mario Odyssey su Amazon: il gioco da acquistare oggi

Super Mario Odyssey, l’ultima avventura 3D del famoso idraulico baffuto, è un capolavoro videoludico che ha catturato l’immaginazione di giocatori di tutte le età. Pubblicato da Nintendo per Switch nel 2017, offre un’esperienza unica che combina nostalgia, innovazione e il puro divertimento che solo il noto idraulico baffuto è in grado di dare.

Al centro del capitolo c’è un’enorme cappello di nome Cappy, che dona al nostro protagonista un nuovo set di abilità incredibili. Il gioco si svolge attraverso una serie di regni incredibilmente dettagliati e unici, ognuno con il proprio tema e le diverse da affrontare. Dai vivaci giardini di Cascata Capogiro al futuristico regno di Neo-Metro, ogni luogo è un’avventura magica da esplorare.

Cappy non è solo un accessorio ma un suo compagno di viaggio e parte integrante delle nuove meccaniche gaming. Attraverso il suo potere, Mario sarà in grado di catturare e controllare nemici, oggetti e addirittura abitanti dei vari regni. Bisogna raccogliere le lune per progredire nella storia fino ad arrivare a fermare il malvagio Bowser intento a sposare la principessa Peach.

Il videogame poi, vanta una grafica vivida e colorata che rende ogni regno un piacere per gli occhi. Anche la colonna sonora è degna di nota, arricchita da brani allegri e coinvolgenti al fine di creare un'atmosfera magica che accompagnerà il giocatore durante il suo viaggio.

