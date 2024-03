Super Mario Odyssey: è il videogioco che devi comprare ADESSO (costa meno di 50€)

Adesso vogliamo parlarvi di un videogame veramente strepitoso per Nintendo Switch; è uno dei giochi d’azione più belli di sempre, ricco di avventura, risate, che vi farà vivere momenti emozionanti e divertenti in compagnia dell’idraulico baffuto più istrionico di tutti i tempi. Super Mario Odyssey infatti, è un capolavoro sotto tutti i punti di vista; grazie agli sconti folli di Amazon lo farete vostro con soli 49,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che sia troppo tardi. Questo è un Must Have per ogni appassionato della saga. Con il noto portale di e-commerce americano poi avrete accesso alla garanzia di due anni e alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Super Mario Odyssey: ecco perché comprarlo

In Super Mario Odyssey, il protagonista dovrà partire in un’avventura mozzafiato attraverso una vasta gamma di mondi colorati e pieni di vita. Dalle città metropolitane moderne ai deserti infuocati e regni magici, ogni luogo rappresenterà un’opportunità per scoprire segreti, risolvere enigmi e incontrare characters indimenticabili.

Mario non è mai stato così versatile grazie a Cappy, un cappello vivente che gli conferirà nuove abilità. Lanciandolo infatti, l’eroe sarà in grado di possedere nemici e oggetti e ciò gli servirà per superare ostacoli e risolvere puzzle in modi innovativi e divertenti. Potrete anche invitare un amico a unirsi alla vostra avventura con la modalità multigiocatore locale. Di fatto, uno di voi due controllerà Mario, mentre l’altro prenderà il controllo del magico cappello.

Oltre alla trama principale, il videogame offre un’enorme quantità di missioni secondarie, mini-giochi e oggetti da collezionare. Dovrete catturare le lune per alimentare l’astronave di Mario, sbloccare nuove aree e scoprire segreti nascosti in ogni angolo dei livelli.

Arriviamo ora al prezzo: il costo di 49,98€ su Amazon è un’affare imperdibile per un gioco di questa qualità e portata e con il servizio di Prime potrete esser sicuri che il videogame sarà consegnato direttamente presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) in modo rapido e sicuro anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.