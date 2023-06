Super Mario Odyssey: con un prezzo così basso non puoi non comprarlo (meno di 49€)

Hai una Nintendo Switch e desideri giocare ad uno dei tanti titoli a tema Mario in attesa dell’arrivo del nuovissimo Super Mario Bros Wonder? Nessuna paura: oggi ti consigliamo il meraviglioso e fantastico Super Mario Odyssey, uno dei prodotti videoludici più belli di sempre. Un Must per gli appassionati (ma non solo) che fa contenti grandi e piccini, vecchie generazioni e nuove. Su Amazon poi, costa pochissimo: solo 48,99€, spese di spedizione incluse. Ovviamente parliamo della copia fisica; ti arriverà a casa (o presso un luogo da te designato) in pochissimi giorni. Approfittane adesso.

Super Mario Odyssey: siete pronti per l’avventura?

Questo è un gioco eccezionale che offre un’avventura coinvolgente nel mondo dei videogiochi. Creato da Nintendo per Nintendo Switch, Super Mario Odyssey è uno dei titoli più amati e acclamati dalla critica. Vestirai i panni di Mario e partirai per un’incredibile avventura attraverso vari mondi, ognuno con i propri temi, sfide e segreti da scoprire. Dovrai superare ostacoli, risolvere enigmi e affrontare nemici per salvare la Principessa Peach dal perfido Bowser.

Presenta un gameplay innovativo che combina elementi classici di Mario con nuove meccaniche di gioco. Avrai a disposizione il Cappello di Mario, chiamato “Cappy“, che può essere lanciato per possedere oggetti, nemici e personaggi del gioco. Questo apre nuove possibilità di esplorazione e risolve enigmi in modi unici.

I mondi di Super Mario Odyssey sono pieni di dettagli e bellezze visive. Ogni luogo che visiterai sarà unico e ricco di sfide e segreti da scoprire. Potrai esplorare ambienti ispirati a città reali, paesaggi fantastici e molte altre location affascinanti. Oltre alla trama principale, ci sono numerosi livelli bonus, segreti da scoprire e missioni secondarie che aggiungono ulteriore profondità e durata al gioco. Sarai coinvolto per molte ore di gioco, con molte cose da fare e da scoprire. Il gioco presenta un meraviglioso stile grafico che combina elementi di design classico dell’idraulico più famoso del mondo con una grafica di nuova generazione.

La colonna sonora è un’altra caratteristica eccezionale del gioco. Le tracce musicali ti accompagnano nel tuo viaggio, creando un’atmosfera coinvolgente e coinvolgente. In conclusione, se sei un appassionato di Mario e ami le avventure piene di divertimento e sfide, Super Mario Odyssey è un titolo che sicuramente dovresti considerare di acquistare per la tua Switch. Lo trovi su Amazon a soli 48,99€, spese di spedizione incluse nel prezzo.

