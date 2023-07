Super Mario Odyssey: a soli 48,99€ è da comprare SUBITO

Oggi vi parliamo di uno dei videogame più completi e ricchi di sempre: si chiama “Super Mario Odyssey“, è stato rilasciato per Nintendo Switch nel 2017; sin da subito il gioco ha catturato l’attenzione degli utenti di tutto il mondo con il suo gameplay innovativo, il design creativo e l’infinito fascino. Adesso si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 48,99€, spese di spedizione incluse.

Super Mario Odyssey: non lasciatevelo sfuggire

“Super Mario Odyssey” è stato acclamato dalla critica e dai fan come uno dei migliori giochi di Mario mai realizzati. L’avventura inizia con il malvagio Bowser che rapisce la principessa Peach, come sempre, ma questa volta il Re dei Koopa ha in mente un piano davvero audace: intende sposare la principessa e realizzare un matrimonio diabolico. Mario si imbarca quindi in un’odissea attraverso una serie di regni unici per salvare la principessa e impedire le malefatte di Bowser.

Quello che rende questo prodotto speciale è il suo straordinario gameplay e la meccanica di gioco innovativa. Il gioco presenta una modalità open-world, con una vasta mappa divisa in diversi regni, ognuno con il suo tema unico, dai deserti alle città urbane e alle giungle lussureggianti. I giocatori possono esplorare liberamente questi regni, scoprendo segreti nascosti, raccogliendo collezionabili e completando missioni secondarie.

Un aspetto chiave del gameplay è l’utilizzo del Cappello di Mario che acquista la capacità di possedere oggetti e nemici: acquisirete nuove abilità e risolverete puzzle in modi creativi. È incredibilmente gratificante saltare all’interno di un Goomba, un T-Rex o un paracadute e sperimentare il mondo di Mario attraverso gli occhi dei nemici stessi.

Inoltre, il gioco è intriso di un fascino nostalgico. Il videogioco omaggia il passato di Mario con numerosi riferimenti e rielaborazioni di elementi classici. I giocatori possono scoprire costumi speciali che omaggiano i vecchi giochi di Mario, compresi i costumi di 8-bit che trasformano Mario in un’icona retro. Insomma, Super Mario Odyssey è un vero capolavoro; fidatevi, a 48,99€ è un best buy. Non può mancare nella vostra collezione.

