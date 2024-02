Super Mario Odyssey: a 43,99€ non puoi ignorarlo

C’è un gioco che, sin dalla sua uscita sul mercato internazionale, è stato in grado di ottenere un successo esagerato. Oggi, nel 2024, dopo anni ed anni, è ancora un best buy e se non lo possiedi nella tua personale collezione di videogame per Nintendo Switch, è arrivato il momento di rimediare. Ci riferiamo, ovviamente, a Super Mario Odyssey, il titolo che stavi aspettando. Oggi su Amazon, puoi portare a casa questo straordinario capolavoro per soli 43,99€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e prendilo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Super Mario Odyssey su Amazon: Best Buy a questa cifra

Super Mario Odyssey porta il famoso idraulico baffuto in un’avventura senza precedenti in giro per il mondo. Dai grattacieli di New Donk City alle dune sabbiose del Deserto Lunare, ogni livello sarà un capolavoro di design, creatività e divertimento. L’esplorazione è al centro del gioco, e ogni scenario sarà ricco di segreti da scoprire, piattaforme da saltare e enigmi da risolvere. Non di meno, citiamo una delle caratteristiche più innovative di questo capolavoro: la capacità di possedere oggetti e nemici grazie al cappello di Mario, chiamato Cappy. Pensa, potrai prendere il controllo di creature diverse e utilizzare le loro abilità uniche per superare gli ostacoli.

Grazie alla potenza della Nintendo Switch, Super Mario Odyssey vanta una grafica colorata, vibrante e sorprendente. Ogni livello o mondo è ricreato con una cura straordinaria per i dettagli, con effetti visivi che ti lasceranno a bocca aperta. I personaggi sono animati in modo impeccabile, regalando a Mario e ai suoi amici un aspetto fresco e moderno. Questo è un titolo adatto a giocatori di tutte le età; i controlli sono intuitivi, ma il videogame offre anche sfide più complesse per chi desidera una maggiore profondità nel gameplay. Oggi, puoi portartelo a casa per soli 43,99€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.