Super Mario Maker 2: subito DISPONIBILE e in super sconto su Amazon

Super Mario Maker 2 è un videogioco che permette agli utenti di creare e condividere i propri livelli di Super Mario. Sviluppato da Nintendo per Nintendo Switch, questo titolo consente ai fan di Mario di diventare designer di livelli. È un prodotto unico nel suo genere che, grazie agli sconti di Amazon, porterete a casa a soli 45,99€, spese di spedizione incluse.

Super Mario Maker 2: creatività ai massimi livelli

Super Mario Maker 2 mette a disposizione degli appassionati di Mario una vasta gamma di strumenti di creazione per progettare livelli unici. È possibile scegliere tra diversi stili di gioco, come Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World e New Super Mario Bros. U, ognuno con il suo aspetto grafico e le sue meccaniche di gioco. I giocatori possono disporre piattaforme, nemici, power-up e altri elementi per creare livelli complessi o creativi, offrendo infinite possibilità di design.

Una volta che avrete creato il tuo livello, potrete condividerlo online con la vasta community. Potrai anche giocare ai livelli creati da altri utenti, scoprire nuove sfide e lasciare il tuo feedback. Il videogame include anche una modalità storia che offre livelli predefiniti creati da Nintendo stessa. Vi è una campagna di gioco strutturata con una varietà di livelli che metteranno alla prova le tue abilità. Infine, Nintendo continua a fornire aggiornamenti gratuiti che introducono nuovi contenuti e funzionalità all’interno del prodotto, ampliando ulteriormente le opzioni creative delle persone.

Super Mario Maker 2 è un titolo che celebra la creatività e l’immaginazione. È un prodotto che fornisce un’esperienza di gioco unica nel suo genere. Abbiamo un’infinita varietà di sfide e avventure nel mondo del magico idraulico. Se siete appassionati della serie, questo capolavoro non potrà mancare nella vostra collezione. Lo trovate su Amazon a soli 45,99€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.