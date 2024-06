Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch: su Amazon lo trovate a soli 50€

Se sei un fan dei videogiochi e un appassionato del mondo di Super Mario, c’è un’offerta su Amazon che non puoi perdere. Super Mario Maker 2, uno dei titoli più creativi per Nintendo Switch, è ora disponibile a soli 50,19 euro, rispetto al prezzo originale di 78,48 euro. Questo sconto significativo offre l’opportunità perfetta per aggiungere questo gioco iconico alla tua collezione.

Super Mario Maker 2: crea e gioca

Super Mario Maker 2 è un gioco che permette ai giocatori di liberare la propria creatività. Con un vasto assortimento di strumenti e opzioni, puoi creare i tuoi livelli di Super Mario, personalizzandoli in ogni dettaglio. Dal design dei percorsi ai nemici, fino agli ostacoli, ogni elemento può essere modificato per creare sfide uniche.

L’editor intuitivo del gioco è facile da usare e offre un’infinita varietà di opzioni per personalizzare i livelli. È possibile giocare con amici in modalità cooperativa o competitiva, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Presente anche una Modalità Storia così oltre alla creazione puoi giocare oltre 100 livelli predefiniti. Con la condivisione online carica i tuoi livelli e prova quelli creati da altri giocatori in tutto il mondo, ampliando continuamente le possibilità di gioco.

Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch è un titolo che combina divertimento, creatività e sfida in un’unica esperienza di gioco. Con l’offerta attuale su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo e immergersi in un mondo di infinite possibilità. A soli 50,19 euro, non lasciarti sfuggire l’opportunità di creare e giocare ai tuoi livelli di Super Mario, sfidando amici e giocatori di tutto il mondo. Prendi subito la tua copia e inizia a costruire il tuo mondo di Mario!