Super Mario Maker 2: OFFERTA esclusiva su Amazon (solo 49,99€)

Se sei un fan di Super Mario c’è un’offerta su Amazon che non puoi lasciarti sfuggire. Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch è disponibile a soli 49,99€; questa è una promozione da cogliere al volo per esprimere la tua creatività e divertirti con i livelli di Mario creati da giocatori di tutto il mondo.

Super Mario Maker 2: il gioco più creativo per Nintendo Switch

Pubblicato da Nintendo nel 2019, “Super Mario Maker 2” è il seguito di un gioco acclamato dalla critica che ha dato ai giocatori la possibilità di diventare veri e propri creatori di livelli di Super Mario. Con una serie di strumenti di creazione intuitivi e una vasta gamma di elementi, blocchi, nemici e ambientazioni, puoi dare vita alle tue idee e creare prodotti unici e stimolanti, proprio come avresti sempre desiderato.

Puoi utilizzare uno stile di gioco classico, come quello di Super Mario Bros., o optare per uno stile più moderno, come Super Mario 3D World, per creare livelli con diverse meccaniche e sfide. La tua immaginazione è l’unico limite. Una volta creato il tutto, potrai condividere il risultato del tuo lavoro online con giocatori di tutto il mondo. Potrai giocare ai livelli creati da altri utenti e scoprire una varietà infinita di sfide e avventure.

Il gioco non è solo incentrato sulla creazione, ma offre anche una campagna per utente singolo. La modalità storia ti porterà in un viaggio attraverso diversi livelli creati dagli sviluppatori.

In conclusione, “Super Mario Maker 2” è un titolo unico, senza precedenti, che ti offre la possibilità di diventare il creatore del mondo di Super Mario. Approfitta dell’offerta su Amazon a 49,99€ e inizia subito a creare, giocare e condividere con altri fan della serie provenienti da tutto il mondo; non lasciarti sfuggire questo capolavoro e aggiungilo subito alla tua collezione.

