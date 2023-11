Super Mario Maker 2 in sconto per il Black Friday

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch è in sconto per il Black Friday al prezzo sensazionale di soli 56,23€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo prima che sia troppo tardi. Questo è un titolo meraviglioso, unico e originale che darà sfogo alla vostra creatività. Con Amazon avrete poi diritto alla consegna celere in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, potrete anche scegliere di farvelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker entro pochissimi giorni con il servizio di Prime.

Super Mario Maker 2: a questo prezzo è da prendere al volo

Super Mario Maker 2 mette il potere di creare livelli direttamente nelle mani dei giocatori. La modalità “Story Mode” offre una campagna avvincente, mentre con la modalità “Course Maker” potrete progettare livelli personalizzati, sfruttando elementi iconici dell’universo di Super Mario. Dai blocchi di mattoni ai nemici classici, tutto è a vostra disposizione per creare mondi unici e affascinanti.

Una delle caratteristiche più coinvolgenti di questo titolo è la possibilità di esplorare e giocare ai livelli creati dalla community. Milioni di mondo sono già disponibili online così da offrirvi un'infinita varietà di sfide, puzzle e avventure creative. Ad ogni modo, il gioco mantiene il classico stile visivo di Super Mario, con grafica colorata e ben curata. Si passa tranquillamente attraverso diversi stili di gioco, dal classico al moderno e vi è anche una modalità multiplayer coinvolgente, che darà accesso ai giocatori di collaborare o sfidarsi in gruppi fino a quattro persone.

