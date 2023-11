Super Mario Maker 2: CREA il tuo gioco perfetto con un videogame ASSURDO

Oggi ti consigliamo un capolavoro unico nel suo genere; se hai una Nintendo Switch e sei una persona “creativa”, questo videogame farà al caso tuo. Super Mario Maker 2 ti permette di creare i tuoi livelli di Super Mario, condividere le tue creazioni con gli altri utenti online e scoprire infinite avventure realizzate da giocatori di tutto il mondo. Su Amazon lo pagherai solo 64,11€, con le spese di spedizione incluse.

Super Mario Maker 2: imperdibile per i fan della serie

Super Mario Maker 2 è una celebrazione del mondo di Super Mario, mettendo il potere della creazione direttamente nelle tue mani. Il gioco ti consente di progettare, personalizzare e condividere i tuoi livelli con una facilità sorprendente. Vi è sempre la solita grafica accattivante che caratterizza da sempre il mondo dell’idraulico baffuto più famoso al mondo. Ogni elemento del gioco, dai personaggi ai blocchi, è realizzato con cura e attenzione ai dettagli.

Super Mario Maker 2 offre oltre 100 elementi di gioco tra cui scegliere, inclusi nemici, blocchi speciali, potenziamenti e molto altro. Questa varietà di elementi ti consente di creare livelli unici e innovativi, dalla classica azione platform a puzzle intricati. Ci sono altre funzionalità multiplayer, sfide online e avrai la possibilità di creare livelli in collaborazione con altri giocatori. C’è poi una modalità storia completa. Qui, Mario e gli amici devono raccogliere monete per finanziare la ricostruzione del Castello di Peach.

L’offerta speciale su Amazon ti consente di ottenere Super Mario Maker 2 per soli 64,11€, con le spese di spedizione incluse. Questo è un prezzo straordinario per un gioco che offre tanto in termini di creatività, intrattenimento. Non dovrai sborsare neanche un singolo centesimo per portartelo a casa, quindi non attendere oltre e sbrigati prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

