Super Mario Maker 2: a meno di 50€ è un BEST BUY, corri a prenderlo

Hai mai sognato di creare il tuo mondo di gioco Super Mario? Bene, sappi che oggi c’è l’occasione che aspettavi; di fatto, con Super Mario Maker 2 potrai sfidare te stesso e gli altri con livelli personalizzati e potrai divertirti a costruire il mondo dei tuoi sogni. Metaforicamente, si intende… Il meraviglioso titolo di casa Nintendo sarà tuo con soli 48,99€, spese di spedizione incluse. Lo trovi su Amazon e sappi che c’è anche il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024, in caso di gravi problematiche.

Super Mario Maker 2: dai vita ai tuoi sogni!

Super Mario Maker 2 è il seguito dell’acclamato Super Mario Maker e permette agli utenti di creare i propri livelli di gioco di Super Mario con uno stile classico o moderno. Avrai accesso ad una vasta gamma di strumenti, elementi e avversari a disposizione; insomma, le possibilità creative sono praticamente infinite. Potrai progettare mondi piacevoli, impegnativi o follemente creativi e, alla fine, anche condividerli con il mondo intero. Fra le altre cose sarai in grado di utilizzare elementi familiari come blocchi, tubi warp, nemici e power-up, o scoprire nuovi tool per realizzare livelli difficili e ricchi di sfide impegnative.

Ma non solo: una delle caratteristiche più frizzanti di Super Mario Maker 2 è la possibilità di giocare i livelli creati da altre persone. Infine, sappi che potrai partecipare a sfide online per mettere alla prova le tue abilità contro altri amici online. Volendo avrai anche accesso ad anche una Modalità Storia che aggiunge un tocco più completo al videogame.

In questa modalità, il castello principale di Peach è stato distrutto, e toccherà a te aiutare i Toad a raccogliere i materiali necessari per ricostruirlo. Con un prezzo di soli 48,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse, questo capitolo di Super Mario rappresenta un Must Have per gli appassionati della serie: non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.