Super Mario Bros. Wonder + Super Mario RPG disponibili in bundle su Amazon: il prezzo è ottimo!

Oggi Amazon consente di acquistare due dei capitoli della serie Super Mario ad un prezzo decisamente interessante. Questo ricco bundle include i giochi Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG in forte sconto: sono entrambi tuoi a soli 99€, con un importante risparmio sul loro normale prezzo di listino (119,98€).

Se non hai ancora giocato a Super Mario RPG e non vedi l’ora di essere uno dei primi a giocare all’atteso Super Mario Bros. Wonder, ti stra-consigliamo di approfittare subito di questa offerta di Amazon. Prendi in mano la tua Switch e preparati a centinaia di ore di puro divertimento. Super Mario Bros. Wonder: Il primo nuovo capitolo della serie Super Mario Bros. da più di 10 anni. Nintendo lo descrive come una «rivoluzione nel mondo dei giochi a scorrimento orizzontale 2D grazie all’introduzione dei «fiori meraviglia» che trasformano il gameplay in modi imprevedibili».

Super Mario RPG invece è un’autentica gemma, uno dei titoli più apprezzati dai fan dell’idraulico italiano. Il gioco è stato rilanciato su Nintendo Switch con una grafica completamente rinnovata, ora interamente in 3D. Oltre alla grafica di gioco che vanta uno stile unico a livello visivo, ci spiega Nintendo, è stato fatto un importante lavoro per riadattare tutti i filmati, che sono stati aggiornati e rimodernati. «Unisci le forze con uno strambo assortimento di eroi per salvare la Via Stellare e fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno»!

Non farti scappare questa offerta e acquista subito Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG in bundle a soli 99€!

