Super Mario Bros Wonder: prenotalo ADESSO su Amazon al miglior prezzo

Super Mario Bros Wonder per Nintendo Switch si presenta da solo: è il nuovo capitolo della rinomata serie Nintendo e inevitabilmente uno dei giochi più attesi dell’anno. In uscita il prossimo 20 ottobre, puoi prenotarlo adesso su Amazon al miglior prezzo garantito di 59,98 euro. In questo modo lo riceverai direttamente a casa al D1.

Super Mario Bros Wonder: prenotalo adesso

Super Mario Bros. Wonder segna il ritorno alle origini della serie, regalando ai fan di lunga data e ai nuovi giocatori un’avventura classica in stile 2D. Questo è il primo nuovo capitolo della serie Super Mario Bros. in oltre 10 anni, il che rende l’attesa ancora più emozionante.

La vera rivoluzione di Super Mario Bros. Wonder sta nell’introduzione dei “fiori meraviglia.” Questi fiori trasformano completamente il gameplay, aggiungendo un elemento di imprevedibilità e sorpresa a ogni livello. Ogni fiore offre a Mario poteri e abilità uniche, garantendo che ogni partita sia un’esperienza nuova e coinvolgente.

Con Super Mario Bros. Wonder, il divertimento è condiviso. Puoi giocare in locale fino a 4 persone, permettendo a te, ai tuoi amici e alla tua famiglia di unirvi per serate di gioco spassose. Niente batte la gioia di saltare sui Goomba e superare gli ostacoli insieme.

Oltre ai classici Mario, Luigi, Toad e Peach, in questo gioco avrai l’opportunità di impersonare anche altri iconici personaggi come Daisy e Yoshi. Ognuno di loro offre un diverso stile di gioco, quindi puoi scegliere il tuo preferito e saltare nell’azione.

Una delle cose più belle di Super Mario Bros. Wonder è la sua accessibilità. Grazie al gameplay 2D, il gioco è facilmente approcciabile e divertente per giocatori di tutte le età. Che tu sia un veterano di Mario o un principiante, ti divertirai sicuramente a saltare sui nemici e a raccogliere monete.

Prenota Super Mario Bros. Wonder su Amazon al prezzo minimo garantito di 59,98 euro e assicurati di essere tra i primi a vivere questa straordinaria avventura. Mario e i suoi amici ti aspettano per una nuova epica sfida.

