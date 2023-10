Super Mario Bros Wonder: le recensioni lo premiano, prenotalo ADESSO

Mario è tornato in un nuovo e spettacolare capitolo: Super Mario Bros Wonder. In arrivo su Nintendo Switch, oggi è stato premiato dalla stampa specializzata con votazioni altisonanti. Quindi non hai altre scuse: approfitta del prezzo minimo garantito e prenotalo su Amazon per riceverlo al D1 di venerdì 20 ottobre.

Super Mario Bros Wonder: prenotalo adesso

Prima di tutto, sappi che Super Mario Bros Wonder rappresenta il primo nuovo capitolo della serie Super Mario Bros. in oltre 10 anni. Questo solo dovrebbe farti capire quanto sia speciale.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il gioco introduce i “fiori meraviglia“, che trasformano il gameplay in modi imprevedibili. Immagina di raccogliere uno di questi fiori e scoprire poteri magici che ti permettono di superare ostacoli e nemici in modi sorprendenti. La creatività di Nintendo in questo titolo è davvero straordinaria.

Se sei un fan dei giochi multiplayer, Super Mario Bros Wonder offre un’esperienza eccezionale. Il gioco supporta il multiplayer in locale e online, il che significa che puoi sfidare i tuoi amici ovunque essi siano. Che si tratti di una serata con gli amici sul divano di casa o di partite online con giocatori di tutto il mondo, l’esperienza di gioco condivisa è senza eguali.

Oltre ai classici personaggi come Mario, Luigi, Toad e Peach, Super Mario Bros Wonder ti offre la possibilità di impersonare Daisy e Yoshi. Ogni personaggio ha le sue abilità speciali, rendendo il gioco ancora più intrigante. Inoltre, Mario ha un nuovo potenziamento che lo trasforma in Mario elefante, dando una svolta inaspettata alle tue avventure.

Un grande vantaggio di questo gioco è la sua accessibilità. Grazie al formato 2D, il gioco è facilmente approcciabile e fruibile da giocatori di tutte le età. Quindi, che tu sia un veterano dei giochi di Mario o un principiante, questo gioco è perfetto per te.

Con tutte queste fantastiche caratteristiche, non dovresti perdere tempo. Prenota Super Mario Bros Wonder adesso su Amazon a soli 59,90 euro per assicurarti di riceverlo il 20 ottobre. La recensioni stanno premiando questo gioco e non vorrai certamente perderti l’opportunità di vivere un’esperienza di gioco indimenticabile insieme a Mario e ai suoi amici.

