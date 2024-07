Super Mario Bros. Wonder in offerta: il gioco Nintendo Switch da portare in SPIAGGIA

Gioco da portare in vacanza? Niente di meglio di Super Mario Bros. Wonder, il nuovo capitolo della serie per Nintendo Switch, che oggi puoi acquistare in sconto su Amazon a soli 43,99 euro invece di 49,98. Quasi un minimo storico.

Super Mario Bros Wonder: da giocare da soli o in compagnia

Una delle novità più entusiasmanti di Super Mario Bros Wonder è l’introduzione dei fiori meraviglia, che trasformano il gameplay in modi del tutto imprevedibili. Così infatti ogni livello diventa un’esperienza unica, ricca di sorprese e colpi di scena con il mondo di Mario che cambia completamente davanti ai tuoi occhi.

Da non sottovalutare poi le modalità multiplayer in locale e online che rendono il titolo perfetto per le serate di divertimento condiviso con amici e familiari. Potrai collaborare o competere con altri giocatori, per sfide fino all’ultima monetina.

Il gameplay prevede anche il nuovo potenziamento che permette a Mario di trasformarsi in Mario elefante. Insieme ai classici come Mario, Luigi, Toad e Peach, porta una ventata di freschezza al gameplay e, per la prima volta nella serie, potrai impersonare anche Daisy e Yoshi, ampliando le opzioni di personaggi giocabili.

Grazie al suo stile classico 2D, Super Mario Bros. Wonder è facilmente approcciabile da giocatori di tutte le età: approfitta dello sconto Amazon e acquistalo adesso a soli 43,99 euro.