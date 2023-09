Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG: OFFERTA AMAZON sul bundle

L’autunno di Nintendo Switch si prepara a sganciare delle bombe imperdibili con ben due episodi di Super Mario in arrivo. Abbiamo il nuovo capitolo Super Mario Bros. Wonder atteso a ottobre, che sarà poi seguito dal remake del bellissimo Super Mario RPG nel mese di novembre.

Amazon ha pensato bene dunque a chiunque voglia prenderli entrambi e propone in preordine un bundle che include i due videogiochi per Nintendo Switch in offerta a 99,99 euro invece del prezzo sommato convenzionale che sarebbe di 119,98 euro. La consegna è prevista il 17 novembre 2023, D1 di Super Mario RPG.

Super Mario Bros. Wonder e RPG: una scorpacciata per i fan

Super Mario Bros. Wonder rappresenta il primo capitolo completamente nuovo della serie Super Mario Bros. da oltre 10 anni. Preparati a vivere una rivoluzione nel mondo dei giochi a scorrimento orizzontale 2D.

La grande novità sono i “fiori meraviglia“, che introducono una dinamica di gioco completamente inaspettata e sorprendente. Questi fiori trasformano il gameplay in modi che non avresti mai immaginato, offrendoti un’esperienza unica e indimenticabile.

Super Mario RPG ti catapulterà in un mondo completamente rinnovato, dove la grafica è tridimensionale e di altissima qualità. Non solo il gameplay vanta uno stile visivo unico, ma anche tutti i filmati sono stati aggiornati e rimodernati per offrirti una visione ancora più coinvolgente di questa incredibile storia.

Preparati a unire le forze con un assortimento strambo di eroi per salvare la Via Stellare e fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno. Sarai coinvolto in un’epica battaglia che sfida l’immaginazione e la strategia, con un tocco di humor tipico dell’universo di Super Mario.

Il bundle di Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG per Nintendo Switch è insomma una vera e propria festa per gli amanti di Mario. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di portare a casa due titoli attesissimi ad un prezzo scontato.

