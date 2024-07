Super Mario Bros. Wonder è in OFFERTA a 43€ su Amazon!

C’è un momento migliore dell’estate per immergersi in un’avventura platform elettrizzante come Super Mario Bros. Wonder, comodamente stesi al fresco con la propria Nintendo Switch il condizionatore a palla? E da oggi non hai più scuse per non prenderlo, dato che è scontato del -12%, crollando a soli 43,99€!

Tutte le caratteristiche di Super Mario Bros. Wonder

Mario, Luigi, la Principessa Peach e i loro amici hanno a disposizione nuove abilità che renderanno il loro viaggio ancora più entusiasmante. Queste abilità permetteranno di superare ostacoli, sconfiggere nemici e raggiungere aree segrete, aggiungendo una nuova dimensione strategica al gameplay. Che si tratti di voli acrobatici o salti potenti, ogni personaggio offre un’esperienza di gioco unica. Inoltre, il gioco introduce i “fiori meraviglia”, oggetti magici che trasformano Mario in modi incredibili, dandogli nuove abilità e permettendogli di affrontare sfide inaspettate. E in tutto, i personaggi giocabili saranno ben 12!

Il Regno dei Fiori è pieno di segreti nascosti in ogni angolo. Dovrai tenere gli occhi ben aperti e preparatevi a scoprire monete stellari, vite extra e altri oggetti speciali che vi aiuteranno nel vostro viaggio. E per rendere l’esperienza ancora più entusiasmante, Super Mario Bros. Wonder offre una modalità cooperativa che permette di giocare insieme a un amico.

Super Mario Bros. Wonder è un gioco adatto a tutte le età. La sua difficoltà graduale e il gameplay intuitivo lo rendono perfetto per chiunque voglia divertirsi con un platform di qualità. È il gioco ideale per gli amanti dei platform classici in cerca di una nuova avventura, per i fan di Super Mario desiderosi di provare qualcosa di nuovo, per i giocatori che cercano un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia e per chiunque voglia trascorrere ore di divertimento spensierato.

Gioca a uno dei migliori platform usciti negli ultimi anni per soli 43,99€: prendi al volo Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch!