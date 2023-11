Super Mario Bros. Wonder al MINIMO STORICO su Amazon!

L’ultimissimo capitolo di Super Mario per Nintendo Switch crolla di prezzo su Amazon. Parliamo di Super Mario Bros. Wonder! Il capolavoro Nintendo costa solo 47,99€ al posto dei classici 58,99€: più di 10€ di sconto per un nuovo videogame Nintendo non sono affatto pochi!

Super Mario Bros. Wonder: il miglior platform del 2023

Super Mario Bros. Wonder rappresenta una svolta significativa nella storica serie di Super Mario Bros., segnando il ritorno della serie dopo oltre un decennio con innovazioni sorprendenti. L’elemento più rivoluzionario è l’introduzione dei fiori meraviglia, oggetti magici che permettono a Mario di assumere forme straordinarie, ognuna dotata di abilità uniche. Grazie a questi fiori, Mario può volare, nuotare, scagliare palle di fuoco e sperimentare molte altre capacità incredibili. I fiori meraviglia non solo aggiungono varietà e divertimento al gameplay, ma generano anche momenti spettacolari e imprevedibili. Ad esempio, potresti trovarti a solcare i cieli su una nuvola o a correre sulle pareti come un agile ragno. Offrono una nuova e coinvolgente prospettiva sul gameplay, e rendono ogni livello un’esperienza unica. Super Mario Bros. Wonder si distingue ulteriormente per il suo multiplayer cooperativo, disponibile sia localmente che online, che consente a un massimo di 4 giocatori di condividere l’avventura. Questa caratteristica apre la porta a sessioni di gioco coinvolgenti da condividere con amici e familiari. Infine, il gioco presenta nuovi personaggi giocabili, tra cui Daisy e Yoshi, offrendo ai giocatori ancora più opzioni per personalizzare la propria esperienza. L’aggiunta di nuove prospettive e abilità amplia ulteriormente il mondo di Super Mario Bros. Wonder. I nuovi personaggi giocabili sono un’aggiunta gradita al gioco. Offrono ai giocatori un modo per esplorare il mondo di Super Mario Bros. Wonder da nuove prospettive. Acquista Super Mario Bros. Wonder! Non perdere l’opportunità di fare tuo Super Mario Bros. Wonder al prezzo più basso di sempre di soli 47,99€ al posto dei classici 58,99€.

