Super Mario 3D World + Bowser's Fury: mai visto un prezzo così basso (46€)

Il videogame di cui vogliamo parlarvi oggi è Super Mario 3D World + Bowser’s Fury; parliamo di un prodotto che unisce due incredibili avventure in un unico pacchetto per la Nintendo Switch. Questo titolo, sviluppato e pubblicato dalla grande N, è una versione aggiornata di Super Mario 3D World, originariamente rilasciato per Wii U nel 2013, con l’aggiunta di un’entusiasmante nuova avventura: Bowser’s Fury. Grazie agli sconti folli presenti su Amazon poi, sarà vostro con soli 46,00€, spese di spedizione incluse.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: una panoramica

Super Mario 3D World è un’avventura tridimensionale di Mario che combina elementi dei giochi platform tradizionali con la dinamicità e l’azione dei giochi in 3D. Il gioco presenta una vasta gamma di livelli creativi, ognuno dei quali è pieno di ostacoli, nemici e segreti da scoprire. Gli utenti potranno scegliere di controllare Mario, Luigi, la Principessa Peach o Toad, ognuno con le proprie abilità uniche, per affrontare insieme il percorso verso il salvataggio delle fate catturate dal malvagio Bowser.

Una delle caratteristiche più divertenti è la modalità multiplayer cooperativa fino a 4 giocatori, in cui gli amici possono unirsi a Mario e compagni nell’esplorazione dei livelli.

L’aggiunta principale però, è la campagna Bowser’s Fury, un’avventura completamente nuova e unica. In questa modalità, Mario si allea con un enigmatico Bowser Jr. per fermare il possente Bowser, che è stato corrotto e trasformato in una gigantesca creatura super malvagia chiamata Fury Bowser. L’avventura si svolge in un’isola aperta chiamata Lake Lapcat, e i giocatori dovranno raccogliere i Cat Shines, una forma di energia speciale, per ristabilire la pace sconfiggendo il villan di turno.

Una delle peculiarità di Bowser’s Fury è la trasformazione temporanea di Mario in Gatto Mario Gigante, che gli conferisce incredibili poteri e abilità per affrontare le sfide più impegnative.

Questo capitolo incorpora elementi dei classici giochi platform con una veste moderna; la grafica nitida e colorata, insieme alla colonna sonora coinvolgente, crea un’atmosfera vivace e giocosa che cattura l’attenzione degli appassionati di tutte le età. Con un prezzo di soli 46,00€ questo videogame non deve mancare nella vostra collezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.