Una fantastica offerta è in corso su Amazon: grazie alla promozione puoi espandere la tua collezione di giochi per Switch e portarti a casa Super Mario 3D World + Bowser’S Fury a soli 46,54€. Il ribasso del 18% ti fa risparmiare già qualcosa, ma al momento del checkout hai un extra sconto di 2,45€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury: il tuo nuovo gioco

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury è un titolo super divertente che ti permette di rinnovare la tua esperienza su Switch. Appartenente alla saga indiscutibilmente di punta della compagnia, è un gioco che sfrutti anche quando sei in compagnia.

Infatti è disponibile sia la modalità single player che cooperativa dove con tre tuoi amici puoi divertirti. Ma se non hai nessuno non ti preoccupare: è presente anche il multiplayer online.

Scala le pareti e graffia i nemici con la Super Campanella, crea cloni di te stesso con la doppia ciliegia o METTITI un Cubo cannone in testa per sparare proiettili contro i nemici. Questa versione migliorata di Super Mario 3D World include anche miglioramenti del gameplay, come una velocità di corsa più elevata per tutti i personaggi e la possibilità di salire ancora più in alto con la Super Campanella. Da Amazon.com

Durante le tue partire potrai scegliere il personaggio che più ami: Peach e Toad sono pronti ad unirsi alle tue avventure. Inoltre per rendere l'esperienza ancora più interattiva potrai sfruttare i comandi di movimento e cimentarti davvero in imprese galattiche.

Sei interessato? Acquista subito Super Mario 3D World + Bowser’S Fury su Amazon a soli 46,54€. Lo ordini e lo ricevi in pochissimi giorni a Casa. Le spedizioni sono gratuite sia se sei membro Prime che cliente standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames