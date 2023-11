Super Mario 3D World + Bowser's Fury: divertimento assicurato, prezzo scontato

Clamorosa offerta quella che stiamo per segnalarvi; il meraviglioso Super Mario 3D World+ Bowser’s Fury costa solo 56,24€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Questo è un capitolo della saga assolutamente imperdibile per gli amanti dell’idraulico baffuto più famoso al mondo. Non potete lasciarvelo sfuggire anche perché avrete in omaggio anche la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con il sistema interno al sito e, non di meno, si potrà avere accesso ad ulteriori vantaggi esclusivi come il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e la garanzia di due anni con il rivenditore.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury su Amazon

“Super Mario 3D World” ha catturato i cuori dei giocatori su Wii U, e ora ritorna su Nintendo Switch con una nuova vita. Il gioco offre un’esperienza multigiocatore coinvolgente, permettendo fino a quattro giocatori di unirsi alla frenesia del platforming. Ogni personaggio giocabile ha abilità uniche, e ciò renderà ogni partita un’esperienza diversa.

La novità di questo prodotto è l’espansione “Bowser’s Fury”: qui Mario si dovrà alleare con Bowser Jr. per fermare il violento risveglio di un gigantesco Bowser furioso. Il risultato è che vivrete un’avventura epica in un mini open world, con sfide uniche e trasformazioni dinamiche (Super Mario gatto che ricorda il classico Super Sayan di Dragon Ball o il Megamaxi Bowser incontrollabile).

La grafica di questo videogame – ve lo diciamo senza giri di parole – è una festa visiva. I mondi brillanti e colorati sono resi in modo impeccabile su Nintendo Switch e la cura per i dettagli dei personaggi, dei nemici e degli ambienti contribuisce a creare un’esperienza… magica.

Insomma, “Super Mario 3D World + Bowser’s Fury” è un videogame da avere necessariamente e da aggiungere nella vostra collezione. Lo pagherete solo 56,24€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.