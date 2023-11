Super Mario 3D World + Bowser's Fury: compralo ADESSO

Oggi vi parleremo di un videogame per Nintendo Switch veramente sensazionale. Si chiama Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ed è un doppio concentrato di divertimento che ha conquistato i cuori dei fan di Mario in tutto il mondo. Grazie agli sconti folli del Black Friday, è disponibile su Amazon a un incredibile prezzo di soli 46,89€, con spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, anche perché a questa cifra è veramente interessante.

Super Mario 3D World è Bowser’s Fury: il gioco per tutti

Super Mario 3D World, originariamente rilasciato per la Wii U, fa il suo ritorno trionfante su Nintendo Switch. Questo titolo combina l’approccio classico di Mario con l’innovazione 3D, con una varietà di mondi colorati, livelli creativi e dandovi al tempo stesso, l’opportunità di giocare con amici nel multiplayer cooperativo.

Bowser’s Fury è l’aggiunta epica al primo videogame, che è in grado di regalare ai suoi utenti un’esperienza completamente nuova. In questo regno aperto, Mario si allea con Bowser Jr. per affrontare un Bowser furioso e gigantesco.

Entrambi i titoli vantano una grafica vivida e dettagliata, sfruttando appieno le capacità della console Nintendo Switch. Super Mario 3D World offre livelli che sembrano saltare fuori dallo schermo con colori vibranti, mentre Bowser’s Fury presenta un open world impressionante, pieno di sfide e sorprese visive. Potrete giocare con familiari o amici per affrontare insieme i livelli, risolvere enigmi e superare ostacoli.

Se siete fan di Mario o semplicemente desiderate un’esperienza di gioco coinvolgente e variegata, vogliamo consigliarvi questo capitolo della saga del noto idraulico baffuto mascotte della grande N. Costa solo 46,89€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che terminino le scorte disponibili. A questa cifra è un best buy e la consegna avverrà in meno di 24 o 48 ore con Prime.

