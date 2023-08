Super Mario 3D World + Bowser's Fury a meno di 55€: sconto IMMEDIATO del 6%

L’iconico idraulico baffuto torna in azione nell’epica avventura su Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Il videogame è disponibile per Nintendo Switch, e introduce un doppio pacchetto di divertimento, con tante sfide incredibili. Questo titolo offre un mix affascinante tra il ritorno di Super Mario 3D World, un classico amato dai fan (uscito in origine per Wii U), e l’innovativa esperienza di Bowser’s Fury. Lo trovi al prezzo irresistibile di 54,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciartelo sfuggire.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: imperdibile

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury offre la possibilità di rivivere l’entusiasmante avventura di Super Mario 3D World, che ha debuttato su Wii U e ora si presenta con miglioramenti e nuovi contenuti su Nintendo Switch. Il gioco unisce abilmente l’azione frenetica dei giochi 2D e la libertà di esplorazione dei giochi 3D, creando un’esperienza di gioco unica e coinvolgente.

La vera novità di questo capitolo è l’aggiunta dell’espansione Bowser’s Fury. Questa esperienza innovativa offre un open world in cui potrai, impersonando Mario, esplorare liberamente l’area affrontare una nuova minaccia: un Bowser furioso e gigantesco. Mario dovrà unire le forze con Bowser Jr. per affrontare questa sfida epica, sfruttando il potere delle gigacampane per trasformarsi in Gatto Mario e affrontare le sfide più ardite. Non di meno il titolo si presta perfettamente al gioco in co-op e multigiocatore.

Potrai unire le forze con i tuoi amici per affrontare i livelli insieme, lavorando in squadra per superare ostacoli, risolvere enigmi e sconfiggere nemici. Oggi troverai questo capolavoro su Amazon al prezzo consigliato di soli 54,99€, con spese di spedizione incluse. Non lasciartelo sfuggire: è in super sconto e non pagherai nemmeno la consegna (che sarà comunque celere e immediata). Se sei interessato/a, corri a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.