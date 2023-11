Super Mario 3D World + Bowser's Fury a meno di 47€ su Amazon: corri a prenderlo

Oggi vogliamo parlarti di un videogioco veramente speciale per Nintendo Switch; si chiama Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ed è un titolo che non puoi perdere, soprattutto se sei un fan dell’idraulico baffuto della grande N. Pensa che lo potrai comprare con un prezzo ridicolo oggi su Amazon: solo 46,99€ e le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo. Se sei interessato/a, sbrigati a prenderlo prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: imperdibile per i fan della serie

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è una raccolta di due emozionanti avventure in un unico pacchetto. Il primo è una versione ampliata del gioco originale uscito su Wii U ed è stato adattato per il Nintendo Switch; combina i classici elementi dei titoli di piattaforme 2D con l’esplorazione in 3D e qui troverai una varietà di mondi, nemici e sfide. Potrai scegliere tra quattro personaggi giocabili – Mario, Luigi, Peach e Toad, ognuno con abilità uniche, e partire per un’avventura per salvare il Regno dei Funghi da Bowser.

Bowser’s Fury invece, è un’aggiunta completamente nuova. Il capitolo inizia portandoti su un’isola misteriosa con una torre malvagia e un Bowser furioso. Mario dovrà allearsi con Bowser Jr. per affrontare un Bowser gigante in una battaglia epica, in una corsa contro il tempo.

Qui troviamo anche il gioco in multiplayer locale fino a quattro utenti , il che significa che puoi sfidare amici e familiari a unirti a te in questa straordinaria avventura. La cooperazione è fondamentale per superare alcune sfide, ma il gioco può diventare anche competitivo, con punti extra per il player che accumula più stelle. Infine, sappi che Super Mario 3D World è un videogame pieno di dettagli vivaci e colori accattivanti. La grafica del gioco è sorprendente, sotto tutti gli aspetti. Fai tuo il videogioco a soli 46,99€ su Amazon. Non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.