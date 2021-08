Super Internet Casa di WINDTRE è ora disponibile nei negozi dell'operatore con un prezzo mensile ribassato rispetto alla tariffa d'origine.

WINDTRE Super Internet Casa: i dettagli

L'offerta include internet illimitato in 4G fino a 300 Mega in download e 50 Mega in upload e il Modem Indoor HUAWEI B628-265 4G+ incluso nel prezzo a soli 17,99 euro al mese, anziché 24,99€. Per l'apparato da interno è previsto un anticipo pari a 29,99 euro una tantum con carta di credito o 49,99 euro con RID bancario. Inoltre, è possibile anche scegliere il finanziamento per 24 mesi. In questo caso non è necessario corrispondere alcun entry fee.

Come abbiamo già spiegato nel precedente articolo, questa tariffa sostituisce di fatto la vecchia Cube XL Unlimited. Super Internet Casa è attivabile solo in determinati comuni.

A tal proposito, l'operatore pluripremiato per la sua Top Quality Network offre la possibilità di controllare se il servizio è attivabile o meno in un determinato paese ed in che negozio è possibile sottoscrivere tale contratto.

Costi ed altro

La Super Internet Casa prevede un contributo iniziale pari a 6,99 euro una tantum oltre a 4,99€ per l'attivazione del piano rateale di 24 mesi. Inoltre, l'apparato incluso con la promo è molto semplice da utilizzare e non richiede l'intervento da parte di un tecnico.

