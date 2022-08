Super Fibra W3: PROMO da 22,99€ per clienti mobili

La Super Fibra di W3 continua ad essere disponibile a partire da 22,99 euro al mese per i già clienti mobili o per chi sottoscrive un’offerta mobile compatibile. In alternativa, è disponibile senza linea mobile abbinata a 26,99€.

Super Fibra W3: i dettagli della PROMO

La tariffa attualmente disponibile ONLINE e nei negozi WINDTRE senza scadenza è disponibile a partire da meno di 23 euro al mese. Vediamo cosa comprende la PROMO:

Internet illimitato fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload

al secondo in e in Modem Incluso nel prezzo con Wi-Fi 6 in caso di FTTH

nel prezzo con in caso di FTTH 12 Mesi di Amazon Prime GRATIS

di Assistenza Kasko sul Modem inclusa per 48 mesi

sul Modem inclusa per 48 mesi Giga Illimitati su 3 SIM intestate alla stessa anagrafica

Tutto questo ad un prezzo variabile. Per chi già possiede una SIM WINDTRE con una tariffa compatibile o intende passare a questo carrier, il prezzo è di 22,99 euro mensili. Mentre, per chi non intende cambiare operatore o attivare una nuova numerazione mobile, il costo mensile è di 26,99 euro.

Il prezzo scontato è inoltre disponibile per chi sottoscrive il cambio gestore con WINDTRE Luce & Gas. Inoltre, Amazon Prime è incluso per tutti gratuitamente per ben 12 mesi. Alla Super Fibra è possibile aggiungere anche alcuni servizi extra come l’Home Protect a 1,49 euro mensili che protegge le varie connessioni da virus ed altri malware. In alternativa, esiste anche Assistenza Facile che con soli 4,99€ al mese include 3 interventi annui a scelta tra elettricista, idraulico, tecnico riparatore di elettrodomestici e 3 interventi di esperti in sicurezza informatica, del valore massimo di 300€ l’uno.

Costi ed altro

L’offerta prevede un contributo iniziale una tantum pari a 9,99 euro. Il Modem è incluso per 48 mesi con rate mensili pari a 5,99 euro, già incluse nel canone mensile.

