Super Fibra Summer W3 anche con Netflix da 24,99€

WINDTRE ha deciso di prorogare la sua PROMO Super Fibra Summer fino al 2 Agosto 2022. Lo sconto mensile applicato dall’operatore arancione è pari a due euro ed è disponibile sia nella versione solo Internet che nella variante con Netflix incluso.

Super Fibra Summer: ecco la PROMO estiva da non farsi scappare!

La tariffa scontata per il periodo estivo prevede internet flat 24 ore su 24 in FTTC VULA o FTTH, Modem incluso nel prezzo (tecnologia Wi-Fi 6 per FTTH) per 48 mesi e chiamate senza limiti in esclusiva solo ONLINE. Questa promozione che include anche i 12 mesi di Prime in omaggio è attivabile anche nei Negozi grazie ad un codice promozionale senza però le chiamate illimitate. Il prezzo parte da 24,99 euro mensili, invece di 26,99€.

La Fibra di WINDTRE è scontata a meno di 25 euro al mese solo per chi ha copertura FTTH oppure FTTC VULA. Esiste anche la possibilità di aggiungere Netflix oltre alla connessione illimitata ed a Prime Gratis per un anno. In questo caso il prezzo è pari a 35,99 euro mensili, anziché di 37,99 euro.

In entrambe le tecnologie, dunque è previsto il coupon per riscattare un anno di Amazon Prime. La promozione permette anche di avere Giga Illimitati su tre SIM intestate alla stessa anagrafica della Fibra con offerta voce e dati compatibile.

Costi ed altro

L’attivazione della Fibra ha un contributo iniziale di 9,99 euro una tantum. In caso di recesso, sarà necessario corrispondere le rate residue del Modem pari a 5,99 euro mensili per 48 mesi di piano rateale. Inoltre, non esiste più la cosiddetta penale per disdetta anticipata. La chiusura del contratto comporta al pagamento di una mensilità.

Super Fibra è attivabile anche dai già clienti WINDTRE con prezzi a partire da 22,99 euro al mese che variano a seconda della copertura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.