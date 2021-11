Super Cashback 1500€: arrivate conferme ufficiali di pagamento

Finalmente ci siamo, in queste ore i partecipanti al Super Cashback di Stato – quello il cui rimborso è di ben 1500€ – hanno ricevuto conferma positiva, in caso siano rientrati fra i vincitori. La voce ha iniziato a diffondersi sul Web nelle ultime ore, quando sono spuntati i primi screenshot relativi proprio alla conferma. La notizia non è priva di fondamento, come temuto inizialmente: abbiamo anche avuto modo di verificarla tramite utenti vicini alla redazione, che hanno ricevuto la notifica all’interno dell’applicazione IO.

Super Cashback 1500€: la conferma dei pagamenti

Nella notifica di conferma si evince chiaramente che i pagamenti saranno effettuati tramite bonifico entro il 30 novembre. L’IBAN che sarà utilizzato è quello già comunicato in fase di partecipazione all’iniziativa. Dunque, tutte le verifiche da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ormai terminate e la classifica è stata stilata. A questo punto, chi ha ricevuto la notifica avrà certamente diritto alla ricezione del super rimborso di 1500€.

Super Cashback 1500€: come controllare se lo riceverai

Niente di più semplice. Per verificare subito se sei fra coloro che riceveranno il rimborso di 1500€ tramite bonifico su conto corrente, tutto quello che occorre fare è aprire l’applicazione IO, la stessa che hai usato per gestire il programma del Cashback di Stato, e controllare le ultime notifiche.

Se non hai ricevuto quella che conferma il diritto alla somma, ma sei sicuro di rientrare fra i 100.000 partecipanti al programma risultati finalisti, controlla la classifica innanzitutto. Se ancora ti vedi posizionato come ricordavi, allora potrebbe essere solo questione di ore e – se le verifica da parte del Ministero dell’Economie e delle Finanze avrà avuto esito positivo – di certo riceverai l’atteso messaggio di conferma. Di conseguenza, entro il 30 novembre vedrai accreditato anche il riborso di 1500€.