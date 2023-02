Super Bowl 2023: come vedere la finale NFL in streaming dall'Italia

Sei pronto per gustarti la cinquantasettesima edizione del Super Bowl 2023? Puoi vedere in streaming live e on demand la finalissima NFL grazie a DAZN. Ti servirà un abbonamento. Attivalo subito a partire da soli 29,99 euro al mese e scopri tutti i vantaggi di questo incredibile servizio.

Infatti, con un solo abbonamento a DAZN oltre alla NFL potrai anche guardare Serie A TIM, LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La finale verrà trasmessa in diretta dalle 00:30 ore italiane tra la domenica 12 e il lunedì 13 febbraio. Perciò non perderti questo evento incredibile che conterà oltre i dieci milioni di telespettatori collegati da tutto il mondo. Si parla di un giro d’affari da capogiro.

A sfidarsi saranno i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs. Chi vincerà l’evento sportivo più seguito al mondo? Stiamo parlando di due squadre molto forti. I Kansas City Chiefs sono la migliore squadra della American Football Conference. Ecco la sinossi ufficiale di DAZN:

È l’appuntamento sportivo più atteso, mediatico e ricco di spettacolo al mondo, sul campo e non solo con l’half-time show che quest’anno propone come ospite di punta Rihanna. È giunto alla 57ª edizione e presenta una sfida inedita: Philadelphia Eagles contro Kansas City Chiefs. Si tratta della quarta partecipazione al Super Bowl per le Aquile, vincitrici nel 2017 dopo i tentativi a vuoto nel 1980 e 2005. Più abituati a questo prestigioso palcoscenico i Kansas City Chiefs, alla terza partecipazione nei soli ultimi quattro anni. La vittoria del 2020 – arrivata a distanza di 50 anni esatti da quella che era l’unica – è stata poi seguita dalla pesante sconfitta (31-9) contro i Buccaneers di Tom Brady nella finale dell’anno seguente. Il 2023 presenta una ghiotta opportunità per entrambe: chi avrà la meglio nello splendido teatro della gremita State Farm Arena di Glendale, in Arizona? Non perderti lo spettacolo del Super Bowl LVII.

Super Bowl 2023: come vederlo in streaming anche dall’estero

Come già anticipato, per poter vedere la finalissima NFL del Super Bowl 2023 in streaming è necessario avere attivo un abbonamento a DAZN. Questo è valido anche dall’estero. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzarlo tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Fuori dall’Unione Europea, invece, sarà necessario aggiungere l’utilizzo di una buona VPN. In questi casi consigliamo NordVPN. Grazie ai sui server potrai selezionare un server italiano e così collegarti a DAZN anche da un Paese che non rientra nella portabilità transfrontaliera.

