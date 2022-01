Samsung Galaxy Z Flip3 a 449€: Super BOMBA MediaWorld

Un'offertona così non si era mai vista prima! Oggi puoi realizzare il tuo sogno perché acquisti l'innovativo Samsung Galaxy Z Flip3 a soli 449 euro, invece di 1.099 euro. Non ci credi? Mettilo subito nel carrello e MediaWorld applicherà direttamente lo sconto al checkout di ben 300 euro!

Samsung Galaxy Z Flip3 è l'offerta irresistibile MediaWorld

MediaWorld oggi si è proprio superata proponendo questo incredibile top di gamma a un prezzo da entry level. Stiamo parlando del primo smartphone pieghevole di casa Samsung il Galaxy Z Flip3 5G da 128GB nell'elegante colorazione Phantom Black. Tanta tecnologia unita a un design unico che acquisti a soli 449 euro, invece di 1.099 euro. Un regalo impossibile, da non credere.

Oggi, a meno di 500 euro metti in tasca una delle Best Inventions of 2021 del TIME. Insomma, un'opera d'arte e non un semplice smartphone. Lo potrai piegare come preferisci e si aprirà semplicemente con uno scatto. Stupisci i tuoi amici con il Samsung Galaxy Z Flip3 e il suo splendido look. Potrai controllare i messaggi, scattare foto, riprodurre musica e tanto altro senza aprire lo smartphone. Grazie al suo display esterno da 1.9″ non perderai più nessuna notifica, ma le utilizzerai in modo intuitivo. Personalizzabile al massimo, scegli tu le opzioni preferite per un accesso semplice creandone anche di personali con stili e colori differenti.

Samsung Galaxy Z Flip3 rivoluzionerà il tuo modo di interagire con lo smartphone. Lo schermo con refresh rate da 120Hz è una vera chicca. Lo scorrimento fluido come la seta ti consentirà di trascinare e rilasciare in modo impeccabile. Inoltre, la sua tecnologia adatterà il refresh rate sulla base di ciò che tu stai visualizzando. Non dovrai pensare a nulla, farà tutto il tuo nuovo smartphone. Con il Dynamic AMOLED 2X avrai sempre il display più vivido e brillante possibile in qualsiasi condizione di luce. Non solo le foto, ma anche i selfie saranno veri e propri scatti professionali.

Insomma, cogli immediatamente al volo questa incredibile opportunità che MediaWorld ti sta regalando. Acquista Samsung Galaxy Z Flip3 5G a soli 449 euro, invece di 1.099 euro!