Suite di sicurezza Panda Dome: 50% di sconto su tutti i prodotti

La rete è un posto che offre una miriade di opportunità, ma anche una serie enorme di potenziali rischi.

In questo senso, non c’è che l’imbarazzo della scelta: malware, adware e trojan sono minacce ormai ben note a chiunque frequenti Internet, mentre attacchi come ransomware o phishing sono strategie tanto frequenti quanto temibili attuate da hacker e simili.

Affidarsi ai giusti strumenti per la sicurezza digitale è dunque essenziale per mantenere al sicuro file privati, password e, più genericamente, mantenere in perfetta salute un computer/smartphone.

In questo contesto, le suite di sicurezza Panda Dome rappresentano un punto di riferimento per il settore. A rendere ancora più interessanti questi software poi, vi è l’attuale promozione che vede il 50% di sconto su tutti i prodotti della linea.

Scegli la tua strategia di difesa e naviga online senza stress con Panda Dome

Cosa può offrire Panda Dome ai suoi clienti?

Con la sottoscrizione Essential, viene proposto tutto ciò che serve per navigare, fare shopping online in sicurezza e proteggere la linea Wi-Fi da intromissioni esterne, ovvero VPN e antivirus. Di fatto, si tratta della soluzione ideale per chi vuole una protezione basica.

Il piano Advanced va oltre, proponendo anche una protezione specifica nel contesto di ransomware e attacchi informatici simili. Si tratta dunque di una soluzione ancora più efficace per la protezione non solo di un singolo utente, ma di tutta la famiglia e delle relative attività online.

La formula Complete integra, a quanto già elencato, anche un password manager e CleanUp, uno strumento apposito per rendere un PC più rapido e performante.

Infine, Panda Dome Premium, rappresenta il massimo possibile a livello di sicurezza. Si parla di un sistema di gestione automatica degli aggiornamenti software che, abbinata all’assistenza tecnica premium (disponibile 24 ore su 24) rende questo piano il più completo della lista.

A prescindere dalla sottoscrizione scelta, attraverso la promozione di cui abbiamo fatto cenno in precedenza, è possibile ottenere tutta la protezione di Panda Dome a metà del prezzo di listino.

