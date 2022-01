Se acquisti e vendi su Subito fai attenzione a questa pericolosa truffa

Subito, la nota piattaforma di compravendita online tra privati e non, è uno dei servizi più apprezzati per vendere e acquistare oggetti che qualcuno non utilizza più. Si possono fare affari davvero interessanti, ma occorre prestare molta attenzione. Infatti, dietro questi sistemi spesso si possono nascondere veri e propri criminali capaci di realizzare truffe davvero pericolose. Ed è proprio di queste che vi vogliamo parlare oggi, mettendovi in guardia da un raggiro che rischia di farvi perdere denaro e merce. Scopriamo insieme di cosa si tratta così da riconoscere questa frode e non cadere nella trappola.

Subito e la truffa dell'annuncio clonato

Pare proprio che su Subito in questi giorni si stia diffondendo una truffa che abbiamo soprannominato dell'annuncio clonato. In pratica, un utente pubblica un qualsiasi oggetto o device che vuole vendere. Solitamente il truffatore adesca quelli che rientrano in una fascia medio-alta e se fa al caso suo contatta l'inserzionista.

Mostrandosi interessato all'acquisto, propone un prezzo ragionevole, interessante per tutti e due, così da non sollevare sospetti. Accordatosi con il venditore, propone il pagamento anticipato tramite PayPal. Rassicurato, l'utente, che sarà la futura vittima, accetta e una volta ricevuta la somma pattuita procede con la spedizione.

Purtroppo però non sa che il criminale, prima che gli arrivasse il pagamento, aveva clonato il suo annuncio su Subito rendendolo ancora più accattivante. Una volta contattato dalla seconda potenziale vittima del raggiro, il truffatore conclude l'accordo e fornisce gli estremi per il pagamento inviandogli quelli del primo venditore. Vi ricordate? Lui stava aspettando la somma accordata. La seconda vittima inviando il pagamento fa partire la spedizione che la prima vittima manderà all'indirizzo del truffatore.

L'utente che ha effettuato il pagamento, non vedendo arrivare la merce che, a sua insaputa, ha acquistato dal criminale su Subito, richiede il rimborso a PayPal che glielo concederà. E la prima vittima?

PayPal: rimborso non pervenuto

La prima vittima non solo si troverà senza più l'articolo che ha spedito al truffatore, ma anche senza denaro visto che la seconda vittima, non avendo ricevuto nulla per cui aveva pagato, ha ottenuto il rimborso da PayPal. Nel suo caso però non potrà richiedere la somma stabilita al momento della vendita dell'oggetto perché per ottenerla PayPal richiede che indirizzo di spedizione e di pagamento coincidano.

Occorre prestare molta attenzione e, se siete disposti a spedire ciò che state vendendo, meglio utilizzare i canali che Subito mette a disposizione. Come, ad esempio, il nuovo servizio TuttoSubito che vi garantirà una vendita o un acquisto sicuri e a prova di truffe.

Possono essere utili anche i 5 consigli, realizzati da Subito in collaborazione con la Polizia Postale, per acquistare in tutta sicurezza.