Su WhatsApp arrivano i Gruppi Effimeri: come funzionano

Nel corso del 2023 siamo già stati sorpresi da novità molto intriganti in arrivo su WhatsApp. Il servizio di messaggistica di casa Meta è sempre pronto ad accogliere funzionalità inedite per il piacere degli utenti, del resto. A quasi due mesi dalla prima comparsa del salvataggio dei messaggi effimeri, ora è la volta dell’introduzione dei “gruppi effimeri”. Come funzionano?

Su WhatsApp stanno per arrivare i Gruppi che scompaiono

Dopo i messaggi che scompaiono dalle chat private, a breve anche le chat di gruppo intere subiranno lo stesso trattamento. Stando a quanto individuato da WABetaInfo all’interno dell’ultima beta per iOS numero 23.5.0.70, infatti, tra i tanti bug fix rilasciati dagli sviluppatori si trova anche la nuova funzionalità che consente di fissare una “data di scadenza” ai gruppi.

L’immagine soprastante è piuttosto chiara: una volta creato un gruppo, aperte le sue impostazioni si può vedere l’opzione mai vista prima dedicata ai “Gruppi effimeri”, o “in scadenza”. Premendovi, si accedono a tre opzioni per l’autoeliminazione dei messaggi: un giorno, una settimana, oppure una data scelta a piacere.

Specifichiamo ancora una volta, dunque, che non sembra trattarsi della cancellazione del gruppo in toto, bensì della rimozione automatica e forzata dei messaggi antecedenti alla data fissata. In questo modo, i dati salvati sul proprio smartphone diminuiranno e si risolveranno eventuali problemi legati alla mancanza di spazio di archiviazione libero sul proprio dispositivo mobile.

Quando arriveranno?

L’utilità è dunque innegabile, ma sarà necessario attendere ancora diverso tempo prima di vedere i gruppi effimeri su WhatsApp. Essendo questa una feature disponibile esclusivamente all’interno dell’ultima Beta per iOS, il lancio su iPhone e su device Android avverrà tra qualche mese e non a stretto giro, salvo sorprese.