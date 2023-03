Su Monclick è già tempo di Pasqua: sconti oltre il 50% fino al 10 aprile

Monclick anticipa la settimana pasquale lanciando già da oggi le offerte dell’Isola di Pasqua, con sconti oltre il 50% su TV, computer, elettrodomestici e tanto altro ancora. L’iniziativa durerà fino al prossimo 10 aprile, giorno di Pasquetta. Di seguito alcune delle offerte più interessanti.

Neo QLED 55″ Samsung in sconto del 51%

Il nuovo TV Neo QLED Samsung da 55″ è in sconto del 51%, con un risparmio netto pari a 920 euro. La nuova generazione di televisori Samsung si distingue per i dettagli super accurati, le immagini 4K ancora più brillanti e uno straordinario contrasto, merito della tecnologia Quantum Matrix. Su Monclick costa soli 879,90 euro.

Router TP-Link Archer MR600 in sconto del 59%

Un’altra offerta monstre della Pasqua di Monclick ha per protagonista il router TP-Link Archer MR600, in offerta a 129,94 euro anziché 314,94 euro, per un risparmio complessivo di 185 euro. Offre una velocità di connessione in download fino a 300 Mbps e una maggiore velocità del Wi-Fi grazie alla tecnologia MU-MIMO, in grado di assicurare la gestione di connessioni contemporanee verso più device.

Asciugatrice AEG T7 in sconto del 50%

A chiudere il tris di offerte con sconti superiori al 50% è l’asciugatrice AEG T7. Dotata di pompa di calore e di una capacità fino a 8kg, l’asciugatrice è in vendita a 449 euro anziché 899,90 euro, grazie allo sconto del 50% applicato quest’oggi da Monclick. Un articolo che ti consente di risparmiare energia grazie alla classe energetica A++.

L’iniziativa di Monclick è valida da oggi fino al 10 aprile. Su tutti i prodotti in offerta hai anche la possibilità di usufruire del pagamento in tre rate senza interessi con Klarna o PayPal. E se scegli Klarna, hai inoltre la facoltà di pagare in un’unica soluzione 30 giorni dopo l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.