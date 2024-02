Su Google Store sono arrivati i saldi invernali: 20% di sconto su tantissimi prodotti per 48 ore

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, su Google Store sono arrivati i saldi invernali. Nelle giornate di oggi e domani, venerdì 16 e sabato 17 febbraio, tutti gli utenti potranno beneficiare di uno sconto immediato del 20% aggiungendo in fase di check-out il codice promozionale WINTERSALE2024. Il codice va usato collegandosi a questa pagina e tutto in maiuscolo (se lo si scrive in minuscolo non funziona).

La promozione è valida su tutti i prodotti presenti nello store di Google ad eccezione di Pixel 7, Pixel 7 Pro, Nest Mini e Nest Audio. Per i fan di Google, e più in generale del mondo Android, la nuova promozione disponibile all’indirizzo store.google.com è un’ottima notizia.

20% di sconto su tantissimi prodotti del Google Store per 48 ore

Per capire i vantaggi dell’ultima promo di casa Google, riportiamo di seguito un elenco dei prodotti di punta del Google Store e i relativi prezzi scontati del 20%:

Google Pixel 8: 639,2 euro invece di 799 euro

Google Pixel 8 Pro: 879,2 euro invece di 1.099 euro

Google Pixel 7a: 407,2 euro invece di 509 euro

Google Pixel 6a: 327,2 euro invece di 409 euro

Google Pixel Watch 2: 319,2 euro invece di 399 euro

Pixel Buds Pro: 183,2 euro invece di 229 euro

Fitbit Charge 6: 127,96 euro invece di 159,95 euro

Ricordiamo che, una volta aggiunto a carrello il prodotto selezionato, per ottenere il 20% di sconto immediato occorrerà inserire il codice WINTERSALE2024 durante il pagamento. Mi raccomando, il codice va inserito da store.google.com e tutto in maiuscolo, altrimenti non funziona.

Su Google Store i metodi di pagamenti accettati sono American Express, eventuale credito del Google Store, Mastercard, PayPal, Visa e Visa Electron.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.